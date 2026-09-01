Clap 41 Un p’tit truc en plus à Suèvres Suèvres
mardi 29 septembre 2026 · Suèvres
Informations pratiques
Suèvres
Clap 41 Un p’tit truc en plus à Suèvres
Rue de la République Suèvres Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:00:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux.
Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. .
Rue de la République Suèvres 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 87 80 24 mairie@suevres41.fr
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English :
Clap 41 is the departmental council’s free mobile cinema for rural areas.
L’événement Clap 41 Un p’tit truc en plus à Suèvres Suèvres a été mis à jour le 2026-08-13 par Conseil Départemental 41