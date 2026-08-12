Informations pratiques

Clap de fin de l’été Agora Clair détour Rennes Jeudi 27 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Faites le plein d’énergie avant la rentrée !

Retrouvons nous dans l’agora du Clair Détour :

– **dès 16h** pour des animations avec la ludothèque du centre social, Carton Plume, Rue des Livres, le Musée des Beaux Arts, la bibliothèque de Maurepas, Brèves de quartier, le Stade Rennais Rugby, le CPB Gayeulles

et aussi des boissons fraîches préparées par la Loupiote

– **à 19h** : venez danser avec la compagnie DOUNIA ! spectacle **Bab El Dañs**

– **à 20h** : dégustation des délices culinaires de Parvin (Inde) et de Zali (Mayotte)

– **à 21h30** : ciné plein air **WALL·E**

Au XXIIe siècle, la Terre est devenue une immense décharge abandonnée par les humains. Seul à poursuivre sa mission de nettoyage, le petit robot Wall·E mène une existence monotone jusqu’au jour où il rencontre Ève, une mystérieuse robot venue de l’espace. Une rencontre qui va bouleverser son destin et l’entraîner dans une aventure extraordinaire. 1h40, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-27T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-27T23:59:00.000+02:00

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Agora Clair détour 32 Rue de la Marbaudais, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



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