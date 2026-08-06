Clap ou pas clap Soyez sympas, rembobinez Coutances
lundi 26 octobre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Clap ou pas clap Soyez sympas, rembobinez
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 14:00:00
fin : 2026-10-26 16:00:00
Date(s) :
2026-10-26
Projection du film Soyez sympas, rembobinez accompagnée d’une animation.
Animation C’EST QUOI UN FILM SUÉDÉ ? Découvre l’univers du suédé, le remake d’un film fait avec les moyens du bord.
A partir de 8 ans
En partenariat avec MaCaO 7ème art. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
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English : Clap ou pas clap Soyez sympas, rembobinez
L’événement Clap ou pas clap Soyez sympas, rembobinez Coutances a été mis à jour le 2026-08-06 par Coutances Tourisme
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