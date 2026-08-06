Informations pratiques

Coutances

Clap ou pas clap Soyez sympas, rembobinez

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 14:00:00

fin : 2026-10-26 16:00:00

Date(s) :

2026-10-26

Projection du film Soyez sympas, rembobinez accompagnée d’une animation.

Animation C’EST QUOI UN FILM SUÉDÉ ? Découvre l’univers du suédé, le remake d’un film fait avec les moyens du bord.

A partir de 8 ans

En partenariat avec MaCaO 7ème art. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Clap ou pas clap Soyez sympas, rembobinez

L’événement Clap ou pas clap Soyez sympas, rembobinez Coutances a été mis à jour le 2026-08-06 par Coutances Tourisme