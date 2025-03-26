CLARA LUCIANI – ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

CLARA LUCIANI Début : 2026-02-06 à 20:00. Tarif : – euros.

ROMANCE MUSIQUE ET SAINTE-VICTOIRE PRÉSENTENT : CLARA LUCIANIAprès les succès de ses albums Sainte-Victoire et Cœur, Clara Luciani est de retour avec un troisième album « Mon sang » et une nouvelle tournée exceptionnelle dans toute la France.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13