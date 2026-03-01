Informations pratiques

Ottrott

Classique au château

3 route de Grendelbruch Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 21:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Vivez une soirée de musique classique inédite au salon du Château de Klingenthal avec à l’issue, un verre de l’amitié. Sur réservation.

Le Château de Klingenthal vous propose sa première soirée de musique classique. Catherine Perrin au piano et Yannick Lozano à la flûte traversière interpréteront une heure durant des oeuvres de Franz Schubert, Gabriel Fauré et Francis Poulenc.

Pour ce moment musical d’exception, vous serez accueillis dans le salon du château, au premier étage.

A l’issue, un verre de l’amitié vous sera proposé.

Le nombre de place étant limité, une réservation est nécessaire par téléphone. .

3 route de Grendelbruch Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 27 13 31 08

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English :

Enjoy a unique evening of classical music in the salon of Klingenthal Castle, followed by a friendly drink. Reservations required.

L’événement Classique au château Ottrott a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile