Concert d’ouverture du 16e Festival d’O Ottrott

Ottrott

Concert d’ouverture du 16e Festival d’O

Châteaux d’Ottrott Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19 18:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Concert immersif au cœur des Châteaux d’Ottrott avec le Trio SR9. Voyage musical entre marimba, vibraphone et sonorités étonnantes dans un cadre exceptionnel. Animations et visites guidées sur site avant le concert. Navette payante (5€). Billetterie à l’Office de Tourisme ou bit.ly/festivaldo2026

Le Trio SR9 vous propose un programme qui sillonne les époques au cœur des Château d’Ottrott !

Dans ce lieu inédit, venez (re)découvrir la musique baroque avec Jean-Philippe Rameau, la musique française avec Claude Debussy ou Lili Boulanger, le travail rythmique avec John Adams et la tendre mélancolie de Hania Rani.

Dans ce programme, le Trio SR9 imagine ainsi un instrumentarium riche de sonorités bois, verre, métal, peaux… pour revisiter une sélection d’œuvres du répertoire de la musique savante. À travers ce concert, la matière sonore sert de fil conducteur. On y entend des instruments bien répandus comme le marimba et le vibraphone mais aussi des matériaux bruts, comme un retour aux vibrations les plus ancestrales, jusqu’à l’os.

Embarquez pour un voyage aux origines du son et du rythme !

Les Amis des Châteaux d’Ottrott vous proposeront également quelques animations et visite du lieu lors de votre arrivée sur le site du concert.

Situation et accès À la sortie de Klingenthal en direction du Mont Sainte-Odile, prendre à gauche direction résidence Eichwaeldel et se garer sur le parking à l’entrée du lotissement. Empruntez à pied ou en navette le chemin forestier qui monte sur 1 km environ. Pour celles et ceux qui le souhaitent, une navette payante (aller/retour) sera mise en place pour accéder aux châteaux. .

Châteaux d’Ottrott Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 21 28 57 administration@festivalmusiqueobernai.com

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English :

Immersive concert in the heart of the Châteaux d?Ottrott with Trio SR9. A musical journey through marimba, vibraphone and astonishing sounds in an exceptional setting. Animations and guided tours on site before the concert. Paying shuttle bus (5?). Tickets available from the Tourist Office or: bit.ly/festivaldo2026

L’événement Concert d’ouverture du 16e Festival d’O Ottrott a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile