22ème Randonnée gourmande Ottrottoise

Avenue des Myrtilles Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04 13:59:00

fin : 2026-06-04 21:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Un véritable sentier de saveurs sur 7km, au travers du parc du Windeck, des châteaux, vergers, sentiers balisés, la voie verte Portes Bonheur, le Chemin des Carrières et bien entendu son célèbre vignoble ! Réservation uniquement en ligne avant le 30 mai 2026 https://bit.ly/rgo-14-juin-2026

Une randonnée sur 7 kilomètres sans difficulté particulière, véritable sentier de saveurs ! Elle traverse le magnifique parc du Windeck avec ses arbres remarquables, le village fleuri d’Ottrott classé Station verte, sa voie voie verte, la forêt environnante et l’imposant vignoble d’où provient le célèbre Rouge d’Ottrott. Cette balade est agrémentée de plusieurs haltes afin de permettre de déguster différents mets accompagnés d’un verre de vin.

Inscription en ligne avant le 30 mai 2026 https://bit.ly/rgo-14-juin-2026

Nombre de places limité

Premier départ à 10h.

À partir de 16h: tartes flambées et animation musicale avec DJ .

Avenue des Myrtilles Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 34 77 60 randonnee.gourmande.ottrott@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 7km trail of flavours through the Windeck park, castles, orchards, signposted paths, the Portes Bonheur greenway, the Chemin des Carrières and, of course, its famous vineyards! Book online only before May 30, 2026: https://bit.ly/rgo-14-juin-2026

L’événement 22ème Randonnée gourmande Ottrottoise Ottrott a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile