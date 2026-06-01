Ottrott

FlowNergy et Méditation sonore

Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-23 18:45:00

fin : 2026-06-23 20:45:00

Date(s) :

2026-06-23

Une séance au cœur des énergies du solstice d’été. Respiration, mouvements doux et bain sonore invitent à relâcher les tensions, apaiser le mental et retrouver vitalité et sérénité dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Une séance placée sous les énergies du solstice d’été, ce moment de l’année où la lumière s’étire, où la nature rayonne pleinement et où l’énergie solaire invite au mouvement, à la joie et au renouveau.

À travers une pratique de Flownergy associée à une méditation bain sonore, cette parenthèse invite à respirer pleinement, relâcher les tensions et laisser circuler une énergie vivante et apaisante. Les mouvements doux, la respiration et la musique accompagnent progressivement le corps vers une profonde détente avant un temps de relaxation sonore propice au calme intérieur.

Un voyage entre chaleur et douceur, enracinement et expansion, vitalité et apaisement. Comme la nature à son apogée, cette séance invite à se reconnecter à sa lumière intérieure et à accueillir pleinement cette saison de feu, de couleurs et d’abondance.

La séance se terminera par un moment convivial autour de quelques gourmandises dégustées en pleine conscience.

À partir de 16 ans. Les mineurs doivent être accompagnés.

5 places uniquement.

Certaines contre-indications existent. Informations complémentaires sur demande. .

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 65 98 42 48 contact@leveilducolibri.fr

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English :

A session at the heart of the energies of the summer solstice. Breathing, gentle movements and a sound bath invite you to release tension, soothe the mind and regain vitality and serenity in a warm, friendly atmosphere.

L’événement FlowNergy et Méditation sonore Ottrott a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile