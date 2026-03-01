Soirée Tapas chez le vigneron Ottrott
Soirée Tapas chez le vigneron Ottrott vendredi 19 juin 2026.
Ottrott
Soirée Tapas chez le vigneron
11 Rue des Fleurs Ottrott Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez profiter, en toute convivialité, d’une belle soirée musicale ! L’occasion de déguster les vins du domaine autour de délicieuses spécialités espagnoles.
Venez profiter d’une soirée chaleureuse et festive au cœur du vignoble alsacien !
Au programme
– Dégustation de nos vins du domaine, bières, cocktails et soft
– Assortiment de tapas gourmands
– Ambiance musicale
Sur réservation uniquement .
11 Rue des Fleurs Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 98 06 fritzschmitt@wanadoo.fr
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English :
Come and enjoy a convivial evening of music! An opportunity to taste the estate’s wines and enjoy delicious Spanish specialities.
L’événement Soirée Tapas chez le vigneron Ottrott a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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