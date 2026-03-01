Ottrott

Soirée Tapas chez le vigneron

11 Rue des Fleurs Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Venez profiter, en toute convivialité, d’une belle soirée musicale ! L’occasion de déguster les vins du domaine autour de délicieuses spécialités espagnoles.

Venez profiter d’une soirée chaleureuse et festive au cœur du vignoble alsacien !

Au programme

– Dégustation de nos vins du domaine, bières, cocktails et soft

– Assortiment de tapas gourmands

– Ambiance musicale

Sur réservation uniquement .

11 Rue des Fleurs Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 98 06 fritzschmitt@wanadoo.fr

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English :

Come and enjoy a convivial evening of music! An opportunity to taste the estate’s wines and enjoy delicious Spanish specialities.

L’événement Soirée Tapas chez le vigneron Ottrott a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile