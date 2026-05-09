Ottrott

Marché aux puces

Avenue des Myrtilles Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 06:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

L’amicale des Sapeurs Pompiers d’Ottrott organise son traditionnel marché aux puces. Buvette, repas et petite restauration sur place.

L’amicale des Sapeurs Pompiers de Ottrott organise son marché aux puces. Buvette, repas et petite restauration .

Avenue des Myrtilles Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 91 41 99 amicalepompier67530@gmail.com

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English :

The Amicale des Sapeurs Pompiers d’Ottrott organizes its traditional flea market. Refreshments, meals and snacks on site.

L’événement Marché aux puces Ottrott a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile