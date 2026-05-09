Marché aux puces Ottrott
Marché aux puces Ottrott dimanche 28 juin 2026.
Ottrott
Marché aux puces
Avenue des Myrtilles Ottrott Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 06:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
L’amicale des Sapeurs Pompiers d’Ottrott organise son traditionnel marché aux puces. Buvette, repas et petite restauration sur place.
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Ottrott organise son marché aux puces. Buvette, repas et petite restauration .
Avenue des Myrtilles Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 91 41 99 amicalepompier67530@gmail.com
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English :
The Amicale des Sapeurs Pompiers d’Ottrott organizes its traditional flea market. Refreshments, meals and snacks on site.
L’événement Marché aux puces Ottrott a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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