Clean-up day à Verrières-Le-Buisson, Verrières-Le-Buisson, Verrières-le-Buisson

Informations pratiques

Clean-up day à Verrières-Le-Buisson Samedi 19 septembre, 14h00 Verrières-Le-Buisson Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Comme chaque année, Transitions à Verrières-Le-Buisson organise le World Cleanup Day dans notre ville. Venez nombreux rejoindre la demi-douzaine d’associations qui mobilisent leurs adhérents avec nous.

Il y a deux ans, nous étions une centaine. L’année dernière, le mauvais temps a fait chuter le nombre à 60. Cette année, nous devons dépasser la centaine pour rappeler à tous qu’un déchet ne se jette que dans une poubelle !!

Nous organiserons des départs à 14h en une dizaine de points de la ville pour converger vers la mairie vers 16h pour un petit pot et la distribution de diplômes aux enfants.

Verrières-Le-Buisson Verrières-Le-Buisson Mairie Verrières-le-Buisson 91370 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « transitions.vlb@ecomail.fr »}]

Comme chaque année, Transitions à Verrières-Le-Buisson organise le World Cleanup Day dans notre ville. Venez nombreux rejoindre la demi-douzaine d’associations qui mobilisent leurs adhérents avec nous cleanup Verrières