Clélia et Marco Horvat Rue des Ecoles La Neuville-en-Tourne-à-Fuy
mardi 27 octobre 2026 · Rue des Ecoles · La Neuville-en-Tourne-à-Fuy
Informations pratiques
La Neuville-en-Tourne-à-Fuy
Clélia et Marco Horvat
Rue des Ecoles Eglise Saint Nicaise La Neuville-en-Tourne-à-Fuy Ardennes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
L’amour, la mort, la nature, la nuit, le silence, la jalousie, la joie, l’ivresse, la foi, la tendresse, l’absence… de tous temps les poètes ont chanté ces thèmes.D’un siècle à l’autre, ce ne sont ni les mêmes mots, ni les mêmes mélodies, ni les mêmes harmonies, mais qu’elle s’exprime en français, en italien, en espagnol, en anglais ou en allemand, l’émotion reste la même, chantée ou jouée, accompagnée du théorbe ou de la guitare romantique. Père et fille, Marco et Clélia Horvat nous offrent ici un bouquet d’émotions à partager en famille. Durée 1h15 Dès 6ans
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Rue des Ecoles Eglise Saint Nicaise La Neuville-en-Tourne-à-Fuy 08310 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 67 75
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English :
Love, death, nature, night, silence, jealousy, joy, intoxication, faith, tenderness, absence… Poets have always sung of these themes.From one century to the next, it is neither the same words, nor the same melodies, nor the same harmonies—but whether expressed in French,, in Italian, Spanish, English, or German—the emotion remains the same, whether sung or played, accompanied by the theorbo or the romantic guitar. Father and daughter, Marco and Clélia Horvat, offer us here a bouquet of emotions to share as a family. Running time: 1 hour 15 minutes. Ages 6 and up
L’événement Clélia et Marco Horvat La Neuville-en-Tourne-à-Fuy a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme