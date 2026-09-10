Clément Blouin – Magicien c’est pas un métier, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

Clément Blouin – Magicien c’est pas un métier 4 – 6 décembre Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarifs : 25€ et 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T21:00:00+01:00 – 2026-12-04T22:15:00+01:00

Fin : 2026-12-06T17:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:15:00+01:00

« Magicien ? C’est pas un métier ! Heureusement que je n’ai pas écouté Marcelle, ma grand-mère… Sinon je ne pourrais pas vous raconter comment j’ai convaincu Chloé d’aller au cinéma avec moi à 14 ans, mes conneries avec Simon, mes expériences de G.O au Club Med ou encore mes premières scènes à Paris ! Et tout ça… grâce à la magie ! »

En 2022, Clément co-écrit son premier spectacle d’humour et de magie avec Nicolas Genevaz et Thomas Caruso Aragona destiné au grand public et le joue un an à Paris au Théâtre des Mathurins et à l’Apollo. S’ensuit un premier festival d’Avignon complet et une tournée dans toute la France. il est également la révélation « Coup de coeur » dans l’émission « Les Comiques Préférés des Français » avec Laurence Boccolini, il fait une apparition dans « Cabaret » avec Stéphane Bern sur France 2, rejoint le casting de la saison 14 du Jamel Comedy Club sur Canal + et termine finaliste de la 20ème saison de « La France a un Incroyable Talent » sur M6.

Trempé d’humour et de réparties, son premier spectacle raconte avec énergie sa vie de magicien, ses débuts, ses copines, ses conneries, son arrivée à Paris et ses expériences de G.O au Club Med !

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« Le coup de coeur de l’émission. Bluffant ! » – France 2.

« Une révélation que la découverte de ce magicien charismatique ! » – Ouest Mag.

« Celui qui était annoncé comme magicien est bien plus que cela ! Drôle, malicieux et un brin charmeur… » – L’Est Eclair.

https://youtu.be/L_o4_7oQyT4

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8157-clement-blouin-magicien-c-est-pas-un-metier-decembre-2026.html »}] [{« data »: {« author »: « Clu00e9ment Blouin », « cache_age »: 86400, « description »: « Clu00e9ment Blouin dans MAGICIEN « C’est pas un mu00e9tier »nnTrempu00e9 du2019humour et de ru00e9parties, son premier spectacle raconte avec u00e9nergie sa vie de magicien, ses du00e9buts, ses copines, ses conneries, son arrivu00e9e u00e0 Paris et ses expu00e9riences de G.O au Club Med !nnu00ab Le coup de coeur de lu2019u00e9mission. Bluffant ! u00bb France 2nnu00ab Une ru00e9vu00e9lation que la du00e9couverte de ce magicien charismatique ! u00bb Ouest Magnnu00ab Celui qui u00e9tait annoncu00e9 comme magicien est bien plus que cela ! Dru00f4le,nmalicieux et un brin charmeur… u00bb Lu2019Est EclairnnInfos sur http://www.clementblouin.com/ », « type »: « video », « title »: « TEASER SPECTACLE – MAGICIEN », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/L_o4_7oQyT4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=L_o4_7oQyT4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC2aipg0blmlY4SHUiWpn4xg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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finaliste de la 20ème saison de « La France a un Incroyable Talent » magicien humoriste