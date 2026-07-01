Cléopâtre, La Reine Louve | Théâtre, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

Cléopâtre, La Reine Louve | Théâtre Jeudi 11 février 2027, 20h45 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 24 € à 39 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-11T20:45:00+01:00 – 2027-02-11T22:35:00+01:00

Fin : 2027-02-11T20:45:00+01:00 – 2027-02-11T22:35:00+01:00

À 19 ans, la jeune reine des Ptolémées doit affronter l’ombre menaçante de Rome et de Jules César, reconstruire un royaume en ruines et protéger son peuple. Femme politique brillante, polyglotte et stratège, elle incarne une visionnaire confrontée à ses doutes et à ses luttes personnelles.

Portés par une musique live vibrante, huit comédiens et trois chanteurs-musiciens incarnent une soixantaine de rôles dans ce spectacle qui n’est ni un biopic ni un documentaire. Cléopâtre, La Reine louve est une plongée libre dans son intimité, celle d’une femme à la fois mère et souveraine, où se révèlent ses alliances fragiles avec Rome, ses trahisons et ses sacrifices. « Les enjeux de son existence sont fascinants, très shakespeariens », explique Éric Bouvron, qui a réinventé son histoire pour en faire un grand voyage théâtral entre amour, pouvoir et destin.

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Amoureux des grandes figures historiques, Éric Bouvron signe une fresque théâtrale où le corps, la danse, la musique et le texte s’entremêlent pour restituer la grandeur de Cléopâtre.

Frédéric Toulet