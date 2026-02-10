Climax CINÉMA FRANÇOIS-TRUFFAUT Chilly-Mazarin

CINÉMA FRANÇOIS-TRUFFAUT Chilly-Mazarin

Tarif : 16 – 16 – EUR

Plein tarif

Début : 2026-05-30 20:30:00
Avec Climax, la Compagnie Zygomatic utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brûlant le dérèglement climatique.
CINÉMA FRANÇOIS-TRUFFAUT 2 Rue de l’École Chilly-Mazarin 91380 Essonne Île-de-France +33 1 69 10 37 77  culture@ville-chilly-mazarin.fr

With Climax, Compagnie Zygomatic uses humor as a weapon of massive reflection on a burning issue: climate change.

