Climax- Compagnie Zygomatic Place de Presteigne Ligné

Informations pratiques

Ligné

Climax- Compagnie Zygomatic

Place de Presteigne Le Préambule Ligné Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:30:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Venez assister au spectacle Climax de la Compagnie Zygomatic , le vendredi 9 avril.

Venez découvrir ce spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime.

Ces artistes mettent leurs talents au service de problématiques très actuelles, dérèglement climatique, épuisement des ressources et disparition de la biodiversité,

Interprété avec un humour…

Dès 8 ans .

Place de Presteigne Le Préambule Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 27 18 espace.culturel@ligne.fr

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English :

Come see the Zygomatic Company’s show Climax on Friday, April 9.

L’événement Climax- Compagnie Zygomatic Ligné a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis