« Clins d’œil », Jardin « Au bonheur de Mijo », Frouard

« Clins d’œil » 6 et 7 juin Jardin « Au bonheur de Mijo » Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

« Clins d’oeil »

Mise en place de petites installations pérennes ou éphémères, métaphores poétiques en lien avec la vue;

« Le cercle de l’astronome en herbe » ( vision du macrocosme)

« Verres et verts » (porter son regard sur l’infiniment petit)

« L’arbre à lunettes » (ludique et drôle)

« A perte de vue » (cécité avec pudeur et empathie)

Et peur-être, d’autres digressions poétiques au gré du temps et de l’inspiration….

Jardin « Au bonheur de Mijo » 17b rue de la paix 54390 Frouard Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 17 03 20 92 Le Jardin a été créé en 2000 par l’artiste Thierry Devaux et feu sa compagne Mijo ; une œuvre à quatre mains menée jusque fin 2023, un jardin d’amour en somme…Situé en lisière de la forêt de Haye, ce jardin symbolique se développe sur sept niveaux et terrasses sur environ 1000 m2. Il est riche de nombreuses variétés de plantes installées avec le souci d’une scénographie originale (rocaille, vivaces, rosiers, arbustes, graminées…). C’est un jardin de peintre (et de son modèle) offrant une diversité de formes, de couleurs, de vibrations…Ce cadre atypique et soigné sert d’écrin à bon nombre de sculptures et mobiles.

Le jardin est visible sur rendez-vous (06 17 03 20 92) de mai à septembre. gps conseillé ou m’appeler

Thierry Devaux