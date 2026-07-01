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Clos des Capucins : un joyau se réinvente, Clos des capucins, Meylan

samedi 19 septembre 2026 · Clos des capucins · Meylan

Clos des Capucins : un joyau se réinvente, Clos des capucins, Meylan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Clos des capucins
Adresse
18 chemin des villauds, 38240 Meylan
Ville
38240 Meylan
Département
Isère

Clos des Capucins : un joyau se réinvente 19 et 20 septembre Clos des capucins Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de documents d’archives mettant en avant l’histoire du Clos des Capucins.

Clos des capucins 18 chemin des villauds, 38240 Meylan Meylan 38240 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0645877651 https://www.alpinatime.com/ https://www.facebook.com/alpina.time Lieu historique et architectural riche, le Clos des Capucins et son parc occupent plus de 5 hectares dans le Haut-Meylan. L’ancien château du Cizerin du XVIe siècle, transformé en monastère des Capucins puis plus tard en hôpital militaire, sert aujourd’hui à des événements associatifs et culturels. Le lieu propose une vue panoramique sur le massif de Belledonne qui, par temps clair, s’étend du sommet du Mont-Blanc au Mont Aiguille. Bus 13, 41
Exposition de documents d’archives mettant en avant l’histoire du Clos des Capucins.

©Ville de Meylan