Clos des Capucins : un joyau se réinvente, Clos des capucins, Meylan

Informations pratiques

Clos des Capucins : un joyau se réinvente 19 et 20 septembre Clos des capucins Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de documents d’archives mettant en avant l’histoire du Clos des Capucins.

Clos des capucins 18 chemin des villauds, 38240 Meylan Meylan 38240 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0645877651 https://www.alpinatime.com/ https://www.facebook.com/alpina.time Lieu historique et architectural riche, le Clos des Capucins et son parc occupent plus de 5 hectares dans le Haut-Meylan. L’ancien château du Cizerin du XVIe siècle, transformé en monastère des Capucins puis plus tard en hôpital militaire, sert aujourd’hui à des événements associatifs et culturels. Le lieu propose une vue panoramique sur le massif de Belledonne qui, par temps clair, s’étend du sommet du Mont-Blanc au Mont Aiguille. Bus 13, 41

Exposition de documents d’archives mettant en avant l’histoire du Clos des Capucins.

©Ville de Meylan