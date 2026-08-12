Informations pratiques

Clôture de cet été à Beauregard Le Cadran Rennes Vendredi 28 août, 15h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Caravane du sport, Jeux, Projection d’un film et Concert

Rendez-vous le vendredi 28 aout 2026 pour la cloture de cet été à Beauregard.

Au programme :

**La Caravane du sport et des animations de 15h30 à 18h30 – Parc de Beauregard, à proximité du Cadran**

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La Caravane du sport propose des ateliers sportifs dès le plus jeune âge animés par les éducateurs sportifs de l’UFOLEP. Au programme : parcours de motricité pour les tout-petits, sports collectifs originaux (Homeball, tchoukball), tir à l’arc ou laser-run…

Mais ausi des jeux en bois proposés par 3 Regards. Le Frac ouvre ses portes pour des visites des expositions. Le choupiquant proposera de la restauration et des boissons.

**Projection du film Vice-Versa 2 de Kelsey MANN à 17h – à l’auditorium du FRAC**

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Le groupe Superfilm* a choisi un film en résonance avec l’exposition Dormance de Celina Eceiza, une installation immersive qui explore le rêve et les émotions.

**Film de Kelsey Mann, par Meg LeFauve, Dave Holstein, 2024, VF, 1h36**

**Animation, Aventure, Comédie, Famille**

_Riley est désormais adolescente, et cette nouvelle étape bouleverse son monde intérieur. À ses émotions habituelles – Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût – viennent s’ajouter de nouvelles venues, dont Anxiété, qui chamboulent l’équilibre du quartier général._

_**Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.**_

_**Tout public, à partir de 6 ans**_

**Concert, YEKO à 19h – Parc de Beauregard, entre le Cadran et le Frac**

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YEKO mêle avec naturel les influences d’Afrique de l’Ouest et de Bretagne dans une afropop métissée et énergique. Né du voyage du guitariste breton Yohann Le Ferrand et porté par la rencontre avec la chanteuse malienne Socha, le groupe propose un concert vibrant où se croisent mélodies mandingues, riffs de guitare et rythmes festifs, pour un véritable bal universel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-28T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-28T21:00:00.000+02:00

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http://www.3regards.com

Le Cadran 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

accueil@3regards.com 02 57 24 00 40

Association 3 Regards – Léo Lagrange



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