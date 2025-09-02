Clôture de la Saison Culturelle Ville Robert Rue Louis Massignon Trégueux

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

2026-06-13

Parce qu’un secret trop bien gardé, ça finit par chatouiller, parce que les enfants de Pordic ont des idées plein la tête (et sous leur casquette), et parce que Robert aime refermer le carnet de la saison dans un grand éclat de rire collectif, on vous invite à un final à ciel ouvert, festif et fantaisiste.

Au menu une parade déconcertante, un défilé décoiffant, une kermesse décalée, des lectures récréatives, des stands

gourmands, une buvette réjouissante… Le tout réalisé par les habitants, petits et grands. Venez costumés,

masqués ou incognito… mais surtout, venez avec l’envie de rire, de jouer, de célébrer tout ce que cette saison nous a soufflé à l’oreille.

Un dernier secret pour la route ?

Il se murmure que Robert vous offrira aussi un concert de chansons de vacances, suivi d’une belle surprise pour le bouquet

final de la journée. Mais chuuut, on vous en a déjà trop dit ! .

