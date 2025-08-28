Événement Bleu Pluriel Clôture sa Saison Brazakuja Bleu Pluriel Trégueux

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 19:00:00

2026-06-05

Concert suivi d’un apéro partagé n’hésitez pas à prévoir de quoi grignoter !

Brazakuja nous embarque pour un voyage coloré et métissé porté par trois voix, un violoncelle, un accordéon et une batterie. Les influences du groupe sont inspirés par les rythmes bouillonnants du forró, la musique traditionnelle du nord-est du Brésil, les polyphonies vibrantes des Balkans ou encore la chanson française. Entre fête et poésie, les

morceaux joués par Brazakuja se dansent autant qu’ils s’écoutent, se vivent dans l’intimité autant qu’au cœur d’un bain de foule. .

