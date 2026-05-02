Clôture de saison avec Ma Petite Zone de Loisirs de Jouvence Fontaine-Couverte

Fontaine-Couverte

Clôture de saison avec Ma Petite

Zone de Loisirs de Jouvence Place Saint Baumier Fontaine-Couverte Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

MA PETITE avec Chœur éphémère

Invitez-vous à la fête pour clôturer la saison avec Ma Petite, ça va guincher !

Des Festival des Vieilles Charrues au Festival Bouche à Oreille, en passant par Le Chaînon Manquant, ils ont écumé les festivals, portant leur chant traditionnel poitevin à travers toute la France. Ma Petite fait escale à Fontaine-Couverte pour clôturer cette saison 2025-2026 et vous faire danser !

À l’occasion d’un grand bal, Perrine Vrignault et ses trois musiciens vous invitent à explorer la musique de leur terroir, qu’ils revisitent avec une fraîcheur déconcertante. Libre et aventureux, c’est un bal qui colle au corps pour le bonheur de tous et, puisque rien n’est obligatoire, qui peut aussi simplement s’écouter les yeux fermés.

Que leur nom ne vous induise pas en erreur avec Ma Petite, on vit la musique en grand ! Et ce sera d’autant plus vrai que le groupe partagera la scène avec un chœur et un orchestre éphémères, 100 % made in Pays de Craon.

Avant le concert, place à l’initiation à la danse ! Avis aux habitués des parquets souhaitant réviser leurs pas, comme aux curieux désireux d’apprendre quelques mouvements pour entrer dans la ronde une initiation aux danses traditionnelles sera proposée pour permettre à chacun de profiter pleinement du bal.

Avis aux amateurs, aux mélomanes et aux curieux nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble, dans la joie et la convivialité, cette belle fin de saison 2025-2026 !

www.legrandbarbichonprod.com

Animations sur place dès 19h

Animation DJ

Restauration sur place par le food truck Le B&B .

Buvette* au profit des associations fontainoises participantes. (*Une entrée au spectacle vous donne droit à un verre offert.)

Chant, accordéon diatonique Perrine Vrignault Accordéon diatonique Maxime Barbeau Trompette, choeurs Paul Weeger Percussions, choeurs Maxime Dancre Technicien son Ronan Fouquet. .

Zone de Loisirs de Jouvence Place Saint Baumier Fontaine-Couverte 53350 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr

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MA PETITE with Ch?ur éphémère

L’événement Clôture de saison avec Ma Petite Fontaine-Couverte a été mis à jour le 2026-05-02 par SUD MAYENNE