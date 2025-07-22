Clôture de saison de L’Échappée Belle Robine déboîte, cie la Turbulente Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits

Clôture de saison de L’Échappée Belle Robine déboîte, cie la Turbulente Bécon-les-Granits

Parc de l’EHPAD Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Clôture de saison de l’Échappée Belle, avec le spectacle « Robine Déboîte » par la Cie la Turbulente, le samedi 30 mai 2026, à Bécon les Granits.

Célébrons ensemble la fin de la saison culturelle, un moment spécial et nouveau, le point culminant d’une année riche en découvertes et en émotions !

Préparez-vous à un après-midi et un début de soirée remplis de festivités !

Au programme un spectacle familial, de la restauration, des jeux, une scène ouverte et bien d’autres surprises encore.

Alors, notez bien la date de ce nouveau rendez-vous printanier et ne manquez pas l’événement !

Robine, la plus fine flèche du royaume, mène la fronde contre l’injustice, épaulée par sa fidèle amie Grosse Jeanne. Ensemble, elles volent aux riches pour redistribuer aux plus démunis, et vivent en communauté dans les bois.

Leur ennemi ? Le redoutable Prince Jean, qui, avec l’aide de son fidèle Shérif de Nottingham, ne cesse d’appauvrir le peuple pour s’enrichir lui-même.

À leurs côtés, la mystérieuse Marianne, nièce du Prince, qui disparaît souvent pour chasser.

Pour le Prince Jean, ces hors-la-loi des bois ne sont qu’une nuisance sans gravité. Jusqu’au jour où Marianne l’alerte Robine devient une menace sérieuse pour son pouvoir.

Il faut agir. Le Prince Jean met alors en place un piège un grand concours de tir à l’arc, avec une récompense alléchante. Robine et Grosse Jeanne y verront une chance… sans savoir qu’elles s’apprêtent à courir droit dans la gueule du loup

Appel à tous les talents !

Vous avez une passion pour la musique, la danse, la poésie ou toute autre forme

d’expression artistique ! Alors venez et osez!

Participez à notre prochaine scène ouverte.

Envoyez-nous votre candidature dès maintenant .

Durée 1h00

Tout public à partir de 6 ans

Participation libre

Partenaires commune de Bécon-les-Granits, Résidence Bocage d’Anjou .

Parc de l’EHPAD Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 14 84 reservation@lechappeebelle.org

English :

Close the Échappée Belle season, with the show « Robine Déboîte » by Cie la Turbulente, on Saturday May 30, 2026, in Bécon les Granits.

German :

Saisonabschluss von L’Échappée Belle mit der Aufführung « Robine Déboîte » von der Cie la Turbulente am Samstag, den 30. Mai 2026, in Bécon les Granits.

Italiano :

Chiusura della stagione Échappée Belle, con lo spettacolo « Robine Déboîte » della Cie la Turbulente, sabato 30 maggio 2026, a Bécon les Granits.

Espanol :

Clausura de la temporada Échappée Belle, con el espectáculo « Robine Déboîte » de la Cie la Turbulente, el sábado 30 de mayo de 2026, en Bécon les Granits.

