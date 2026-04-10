Les Rendez-vous Nature en Anjou Sauvageonnes et comestibles Salle Saint-Pierre Bécon-les-Granits

Bécon-les-Granits

Les Rendez-vous Nature en Anjou Sauvageonnes et comestibles

Salle Saint-Pierre Rue de Segré Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 16:00:00

fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Découverte de l’Espace Naturel Sensible de la Vallée de la Romme à travers une déambulation, le mercredi 26 août 2026 à Bécon-les-Granits.

Déambulation à la rencontre des plantes sauvages comestibles. Les identifier, les nommer et découvrir leurs utilisations pour mieux les connaitre. Vous préparerez également quelques recettes pour poursuivre la découverte avec vos papilles. C’est une invitation à venir créer du lien avec notre biodiversité proche. Après chaque sortie, un récapitulatif des plantes rencontrées est envoyé aux participants pour continuer à les retrouver dans leurs balades et escapades. .

Salle Saint-Pierre Rue de Segré Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 16 52 77 contact@lappelduvegetal.fr

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English :

Discover the Espace Naturel Sensible de la Vallée de la Romme through a stroll on Wednesday, August 26, 2026 in Bécon-les-Granits.

L’événement Les Rendez-vous Nature en Anjou Sauvageonnes et comestibles Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Anjou bleu