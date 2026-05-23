Bécon-les-Granits

La Cie Du Carreau de la fenêtre, on voit le monde entier ! Mélodies du Temps Bécon les Granits

Avenue du Pont Besnard Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Représentation en plein air de Mélodies du Temps par la compagnie Du Carreau de la Fenêtre, On voit le Monde entier le 17 juillet 2026 au pont Besnard à Bécon les Granits.

Mélodies du Temps le vendredi 17 juillet 2026, au pont Besnard à Bécon les Granits, par la Compagnie Du Carreau de la fenêtre, On voit le Monde Entier!

Un spectacle intergénérationnel !

Des textes et des chansons du patrimoine culturel français, des échos de nos vies, de nos souvenirs.

La force de projet réside dans son universalité nous avons tous des souvenirs liés à une chanson.

Mélodies du Temps devient ainsi un miroir collectif, une célébration de la mémoire et de la vie à travers la musique.

Ce spectacle met en lumière la force universelle de la musique elle accompagne nos souvenirs, rythme nos émotions et devient une matière vivante pour le théâtre.

Venez suivre la vie romanesque d’un homme à travers les chansons françaises !

Gratuit

N’oubliez pas d’apporter votre siège ! .

Avenue du Pont Besnard Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 90 08

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English :

Open-air performance of Mélodies du Temps by the company Du Carreau de la Fenêtre, On voit le Monde entier on July 17, 2026 at the Pont Besnard in Bécon les Granits.

L’événement La Cie Du Carreau de la fenêtre, on voit le monde entier ! Mélodies du Temps Bécon les Granits Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Anjou bleu