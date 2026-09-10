Clôture de saison, Orchestre national de Metz Grand Est L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Clôture de saison, Orchestre national de Metz Grand Est

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-06-18 20:00:00

fin : 2027-06-18

Date(s) :

2027-06-18

Après neuf magnifiques saisons, David Reiland tire sa révérence à la tête de l’Orchestre national Metz Grand Est. Son concert de fin de mandat signe tout à la fois un épilogue et un nouveau départ. En première partie, les Quatre derniers Lieder de Richard Strauss sont l’un des testaments les plus bouleversants de toute l’histoire de la musique. Avec quelle lumière et quelle sérénité, le compositeur allemand sertit la voix de soprano autour de poèmes qui évoquent le cycle des saisons. À 85 ans, Strauss dit adieu à une vie qui l’a tant comblé. Changement radical d’atmosphère avec la jaillissante Symphonie fantastique. Avec fougue, Hector Berlioz souhaite dépeindre les rêveries et passions d’un jeune artiste amoureux de 26 ans. Une fulgurante apothéose qui n’a rien perdu de sa fièvre !Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

After nine magnificent seasons, David Reiland is stepping down as music director of the Metz Grand Est National Orchestra. His farewell concert marks both an epilogue and a new beginning. In the first half, Richard Strauss’s *Four Last Songs* stand as one of the most moving testaments in the entire history of music. With such radiance and serenity, the German composer sets the soprano voice to poems that evoke the cycle of the seasons. At the age of 85, Strauss bids farewell to a life that has brought him so much fulfillment. The atmosphere shifts dramatically with the effervescent *Symphonie fantastique*. With fervor, Hector Berlioz seeks to depict the daydreams and passions of a 26-year-old artist in love. A dazzling climax that has lost none of its fervor!

L’événement Clôture de saison, Orchestre national de Metz Grand Est Metz a été mis à jour le 2026-06-15 par AGENCE INSPIRE METZ