CLOTURE DE SAISON, Théâtre des Malassis, Bagnolet

CLOTURE DE SAISON Vendredi 26 juin, 19h00, 20h30 Théâtre des Malassis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00

Le conservatoire tire sa révérence en cette fin du mois de juin, avec de la danse. Toutes les disciplines y seront représentées : danse africaine, classique, contemporaine et street jazz dont les cours ont été ouverts pour la première fois cette année sous forme d’ateliers. Une bien jolie manière de clore l’année et de donner à tous, enfants parents et enseignants, l’envie de revenir l’année suivante pour de nouvelles aventures à coup sûr, tout autant resplendissantes.

Théâtre des Malassis 3 rue Julian Grimau 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Malassis Seine-Saint-Denis Île-de-France

Spectacle de danse toutes disciplines confondues