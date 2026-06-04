CLOTURE DES EXPOSITIONS RABOUILLET Rabouillet
CLOTURE DES EXPOSITIONS RABOUILLET Rabouillet dimanche 16 août 2026.
Rabouillet
CLOTURE DES EXPOSITIONS RABOUILLET
12 Rue du Rialet Rabouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
CLÔTURE DES EXPOSITIONS
Rabouillet, L’Atelier, 12 rue du Rialet
à 18h30
Finissage des 4 expositions d’été 2026.
Gratuit
Association L’Atelier à Rabouillet 07 87 27 19 56
Partenariat avec la Mairie de Rabouillet et le Conseil Départemental 66
.
12 Rue du Rialet Rabouillet 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 87 27 19 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
EXHIBITION CLOSING
Rabouillet, L’Atelier, 12 rue du Rialet
at 6:30pm
Finissage of the 4 summer 2026 exhibitions.
Free
Association L’Atelier à Rabouillet 07 87 27 19 56
Partnership with Mairie de Rabouillet and Conseil Départemental 66
L’événement CLOTURE DES EXPOSITIONS RABOUILLET Rabouillet a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI FENOUILLEDES
À voir aussi à Rabouillet (Pyrénées-Orientales)
- EXPOSITION RABOUILLET Rabouillet 18 juillet 2026
- EXPOSITION LE VILLAGE DE RABOUILLET Rabouillet 25 juillet 2026
- EXPOSITION MICHEL BELLAICHE RABOUILLET Rabouillet 8 août 2026