Rabouillet

CLOTURE DES EXPOSITIONS RABOUILLET

12 Rue du Rialet Rabouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

CLÔTURE DES EXPOSITIONS

Rabouillet, L’Atelier, 12 rue du Rialet

à 18h30

Finissage des 4 expositions d’été 2026.

Gratuit

Association L’Atelier à Rabouillet 07 87 27 19 56

Partenariat avec la Mairie de Rabouillet et le Conseil Départemental 66

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12 Rue du Rialet Rabouillet 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 87 27 19 56

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English :

EXHIBITION CLOSING

Rabouillet, L’Atelier, 12 rue du Rialet

at 6:30pm

Finissage of the 4 summer 2026 exhibitions.

Free

Association L’Atelier à Rabouillet 07 87 27 19 56

Partnership with Mairie de Rabouillet and Conseil Départemental 66

L’événement CLOTURE DES EXPOSITIONS RABOUILLET Rabouillet a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI FENOUILLEDES