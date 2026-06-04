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CLOTURE DES EXPOSITIONS RABOUILLET Rabouillet

CLOTURE DES EXPOSITIONS RABOUILLET Rabouillet

CLOTURE DES EXPOSITIONS RABOUILLET Rabouillet dimanche 16 août 2026.

Adresse : 12 Rue du Rialet

Ville : 66730 Rabouillet

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Rabouillet

CLOTURE DES EXPOSITIONS RABOUILLET

12 Rue du Rialet Rabouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

CLÔTURE DES EXPOSITIONS
Rabouillet, L’Atelier, 12 rue du Rialet
à 18h30
Finissage des 4 expositions d’été 2026.
Gratuit
Association L’Atelier à Rabouillet 07 87 27 19 56
Partenariat avec la Mairie de Rabouillet et le Conseil Départemental 66
  .

12 Rue du Rialet Rabouillet 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 87 27 19 56 

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English :

EXHIBITION CLOSING
Rabouillet, L’Atelier, 12 rue du Rialet
at 6:30pm
Finissage of the 4 summer 2026 exhibitions.
Free
Association L’Atelier à Rabouillet 07 87 27 19 56
Partnership with Mairie de Rabouillet and Conseil Départemental 66

L’événement CLOTURE DES EXPOSITIONS RABOUILLET Rabouillet a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI FENOUILLEDES

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