EXPOSITION MICHEL BELLAICHE RABOUILLET Rabouillet
EXPOSITION MICHEL BELLAICHE RABOUILLET Rabouillet samedi 8 août 2026.
Rabouillet
EXPOSITION MICHEL BELLAICHE RABOUILLET
12 Rue du Rialet Rabouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12
EXPOSITION MICHEL BELLAICHE à Rabouillet, à L’Atelier, du samedi au mercredi, les après-midis de 14h à 18h.
Peintures Poésies
Vernissage le samedi 08 août à 18h30.
Exposition permanente de Robert Liens.
Gratuit
Association L’Atelier à Rabouillet 07 87 27 19 56
Partenariat avec la Mairie de Rabouillet et Conseil Départemental 66
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12 Rue du Rialet Rabouillet 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 87 27 19 56
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English :
EXHIBITION MICHEL BELLAICHE in Rabouillet, at L’Atelier, Saturday to Wednesday, afternoons from 2pm to 6pm.
Paintings ? Poetry
Opening on Saturday 08 August at 6.30pm.
Permanent exhibition by Robert Liens.
Free
Association L’Atelier à Rabouillet 07 87 27 19 56
Partnership with Mairie de Rabouillet and Conseil Départemental 66
L’événement EXPOSITION MICHEL BELLAICHE RABOUILLET Rabouillet a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI FENOUILLEDES
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