Rabouillet

EXPOSITION MICHEL BELLAICHE RABOUILLET

12 Rue du Rialet Rabouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12

EXPOSITION MICHEL BELLAICHE à Rabouillet, à L’Atelier, du samedi au mercredi, les après-midis de 14h à 18h.

Peintures Poésies

Vernissage le samedi 08 août à 18h30.

Exposition permanente de Robert Liens.

Gratuit

Association L’Atelier à Rabouillet 07 87 27 19 56

Partenariat avec la Mairie de Rabouillet et Conseil Départemental 66

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12 Rue du Rialet Rabouillet 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 87 27 19 56

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English :

EXHIBITION MICHEL BELLAICHE in Rabouillet, at L’Atelier, Saturday to Wednesday, afternoons from 2pm to 6pm.

Paintings ? Poetry

Opening on Saturday 08 August at 6.30pm.

Permanent exhibition by Robert Liens.

Free

Association L’Atelier à Rabouillet 07 87 27 19 56

Partnership with Mairie de Rabouillet and Conseil Départemental 66

L’événement EXPOSITION MICHEL BELLAICHE RABOUILLET Rabouillet a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI FENOUILLEDES