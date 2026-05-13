Plaine-d’Argenson

Clowns La 5e saison à Plaine-d’Argenson

Plaine-d’Argenson Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 19:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Quatre clowns entrent en piste, chacun avec sa couleur libre et sauvage, brumeuse, puissante ou délicieusement hésitante. Entre élans, doutes et débordements, leurs personnalités s’entremêlent dans un joyeux désordre. Ils n’ont peut-être pas grand-chose… sinon l’essentiel l’envie irrésistible de vous faire rire, doucement ou à pleins poumons. Un rendez-vous clownesque où le rituel du rire devient un moment à partager, simple et précieux.

60 min I Tout public, dès 5 ans .

Plaine-d’Argenson 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Clowns La 5e saison à Plaine-d’Argenson

L’événement Clowns La 5e saison à Plaine-d’Argenson Plaine-d’Argenson a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Niort Marais Poitevin