Club de Jour invite DAFT FUNK live, Warehouse, Nantes

Informations pratiques

Club de Jour invite DAFT FUNK live Samedi 13 février 2027, 19h00 Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 19,99€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-13T19:00:00+01:00 – 2027-02-13T23:59:00+01:00

Fin : 2027-02-13T19:00:00+01:00 – 2027-02-13T23:59:00+01:00

Pourquoi attendre minuit pour faire la fête ? Club de Jour revient de 19h à 00h avec une célébration exceptionnelle de l’un des groupes les plus influents de l’histoire de la musique électronique.

Daft Funk Live est aujourd’hui l’un des plus prestigieux hommages à Daft Punk. Le groupe recrée l’univers des célèbres robots à travers un véritable live mêlant instruments, scénographie, costumes iconiques et show lumineux synchronisé. De « Homework » à « Random Access Memories », les plus grands classiques du duo français reprennent vie dans une performance immersive pensée comme un hommage fidèle à leur héritage musical et visuel.

Depuis la séparation de Daft Punk, Daft Funk Live poursuit cette mission à travers le monde en faisant revivre l’énergie, la créativité et l’esthétique qui ont marqué plusieurs générations de clubbers et d’amoureux de musique électronique.

Pour compléter cette édition spéciale, le DJ britannique Lee Parkinson sera également de la partie. Actif derrière les platines depuis 1988, il puise dans plus de trois décennies de culture club pour proposer des sélections naviguant entre house, techno, trance et sonorités underground.

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En partenariat avec SUN – Le Son Unique

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/club-de-jour-invite-daft-funk-live »}]

CLUB DE JOUR invite Daft Funk Live au Warehouse Nantes le samedi 13 février 2027.