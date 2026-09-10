Club de Jour invite GUTS, Warehouse, Nantes

Informations pratiques

Club de Jour invite GUTS Samedi 26 septembre, 19h00 Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 9,99€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00

Le Warehouse accueille une nouvelle édition de son format unique Club de Jour, pensé pour profiter autrement : de 19h à 00h dans une ambiance solaire, festive et immersive… parce que pourquoi attendre minuit pour faire la fête ?

Figure incontournable du beatmaking français, Guts trace sa route depuis la fin des années 80 entre hip-hop, soul, funk et influences afro-tropicales. D’abord connu pour ses productions au sein d’Alliance Ethnik, il collabore avec des artistes majeurs comme Common, De La Soul ou The Roots, avant de développer un univers solo riche et singulier.

De « Hip Hop After All » à « Philantropiques », en passant par ses célèbres compilations Beach Diggin’, Guts façonne un son chaleureux, organique et profondément groove. Installé à Ibiza, il puise dans les cultures du monde pour créer des sets à la fois pointus et ultra fédérateurs, entre afro, funk, soul et musiques caribéennes.

En première partie, Atemi ouvrira le bal avec un set éclectique mêlant afro-latin, disco-funk, jazz-hip-hop et grooves ensoleillés.

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/club-de-jour-invite-guts »}]

CLUB DE JOUR invite Guts le samedi 26 septembre 2026 de 19h à 00h au Warehouse Nantes.