Club de Jour invite KÖLSCH, Warehouse, Nantes

Informations pratiques

Club de Jour invite KÖLSCH Samedi 17 octobre, 19h00 Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 19,99€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T19:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-17T19:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00

Pourquoi attendre minuit pour faire la fête ? Club de Jour revient de 19h à 00h avec l’une des figures majeures de la techno mélodique !

Plus de huit ans après son dernier passage dans la région, Kölsch fait enfin son retour pour une date rare au Warehouse. Avec « Loreley », « All That Matters » ou encore « Grey », qui dépasse les 60 millions d’écoutes sur Spotify, le producteur danois a construit une signature mélodique et profondément émotionnelle. Une identité qui l’a mené sur les scènes de Tomorrowland, Coachella, Berghain ou encore Ibiza.

Son parcours est aussi marqué par des performances fortes, comme son set Cercle enregistré au sommet de la Tour Eiffel. Aujourd’hui, Kölsch poursuit cette trajectoire avec « KINEMA » et son projet live Kölsch and the Machine, qui revisitent son répertoire tout en ouvrant un nouveau chapitre artistique.

Colette assurera l’opening de cette belle soirée avant de laisser place à Kölsch. Une occasion rare de retrouver l’artiste à Nantes, pour une date précieuse de CLUB DE JOUR et clairement un des rendez-vous à ne pas manquer.

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/club-de-jour-invite-kolsch »}]

CLUB DE JOUR invite KÖLSCH au Warehouse Nantes le samedi 17 octobre 2026.