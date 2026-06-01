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Club de lecture ado Place Yan du Gouf Capbreton

Club de lecture ado Place Yan du Gouf Capbreton

Club de lecture ado Place Yan du Gouf Capbreton samedi 13 juin 2026.

Lieu : Place Yan du Gouf

Adresse : Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Capbreton

Club de lecture ado

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 15:00:00

Date(s) :
2026-06-13

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Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61 

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English : Club de lecture ado

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L’événement Club de lecture ado Capbreton a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI LAS

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