Club de lecture ado Place Yan du Gouf Capbreton
Club de lecture ado Place Yan du Gouf Capbreton samedi 13 juin 2026.
Capbreton
Club de lecture ado
Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 15:00:00
Date(s) :
2026-06-13
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Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
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English : Club de lecture ado
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L’événement Club de lecture ado Capbreton a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI LAS
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