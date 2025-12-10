Club de lecture adulte médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte

Lauzerte

Club de lecture adulte

médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la Garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Un Club de lecture est organisé tous les 1ers mercredis de chaque mois à 18h à la Médiahtèque Pierre Sourbié.

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médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la Garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03 mediatheque.lauzerte@cdc-psq.fr

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English :

A book club is organized every 1st Wednesday of the month at 6pm at the Médiahtèque Pierre Sourbié.

L’événement Club de lecture adulte Lauzerte a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy