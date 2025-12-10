Club de lecture adulte médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte
Club de lecture adulte médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte mercredi 6 mai 2026.
Lauzerte
Club de lecture adulte
médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la Garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Un Club de lecture est organisé tous les 1ers mercredis de chaque mois à 18h à la Médiahtèque Pierre Sourbié.
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médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la Garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03 mediatheque.lauzerte@cdc-psq.fr
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English :
A book club is organized every 1st Wednesday of the month at 6pm at the Médiahtèque Pierre Sourbié.
L’événement Club de lecture adulte Lauzerte a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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