Lauzerte

Découverte des plantes sauvages des rues

Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans la lignée du programme de Sciences Citoyennes Sauvages de ma rue , cette promenade botanique à la portée de tous, vous invite à découvrir la flore spontanée des rues du centre-ville.

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Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 03 80 88 caue82@tarnetgaronne.fr

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English :

In line with the Citizen Science program Sauvages de ma rue , this botanical walk, open to all, invites you to discover the spontaneous flora of downtown streets.

L’événement Découverte des plantes sauvages des rues Lauzerte a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy