Découverte des plantes sauvages des rues Lauzerte
Découverte des plantes sauvages des rues Lauzerte samedi 23 mai 2026.
Lauzerte
Découverte des plantes sauvages des rues
Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 16:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans la lignée du programme de Sciences Citoyennes Sauvages de ma rue , cette promenade botanique à la portée de tous, vous invite à découvrir la flore spontanée des rues du centre-ville.
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Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 03 80 88 caue82@tarnetgaronne.fr
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English :
In line with the Citizen Science program Sauvages de ma rue , this botanical walk, open to all, invites you to discover the spontaneous flora of downtown streets.
L’événement Découverte des plantes sauvages des rues Lauzerte a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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