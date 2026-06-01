Folembray

Club de lecture

Rue Henri Leguay Folembray Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 13:30:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-17

Rendez-vous le mercredi 10 et 17 juin de 13h30 à 14h30 à la bibliothèque de Folembray pour le club de lecture.

Au programme

-Présentation et partage des lectures du moment.

-Échanges autour des livres préférés de chacun.

-Découverte de nouvelles recommandations.

-Discussions libres dans une ambiance détendue.

Informations au 06 58 51 81 92.

Tarif: Gratuit

Rendez-vous le mercredi 10 et 17 juin de 13h30 à 14h30 à la bibliothèque de Folembray pour le club de lecture.

Au programme

-Présentation et partage des lectures du moment.

-Échanges autour des livres préférés de chacun.

-Découverte de nouvelles recommandations.

-Discussions libres dans une ambiance détendue.

Informations au 06 58 51 81 92.

Tarif: Gratuit .

Rue Henri Leguay Folembray 02670 Aisne Hauts-de-France +33 6 58 51 81 92

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English :

Join us on Wednesday June 10 and 17 from 1:30 to 2:30 pm at the Folembray library for the book club.

On the program:

-Presentation and sharing of current readings.

-Discuss everyone’s favorite books.

-Discover new recommendations.

-Free discussion in a relaxed atmosphere.

Information on 06 58 51 81 92.

Price: Free

L’événement Club de lecture Folembray a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur de Picard