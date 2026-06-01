Club de lecture Folembray
Club de lecture Folembray mercredi 10 juin 2026.
Folembray
Club de lecture
Rue Henri Leguay Folembray Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 13:30:00
fin : 2026-06-10 16:00:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-17
Rendez-vous le mercredi 10 et 17 juin de 13h30 à 14h30 à la bibliothèque de Folembray pour le club de lecture.
Au programme
-Présentation et partage des lectures du moment.
-Échanges autour des livres préférés de chacun.
-Découverte de nouvelles recommandations.
-Discussions libres dans une ambiance détendue.
Informations au 06 58 51 81 92.
Tarif: Gratuit
Rendez-vous le mercredi 10 et 17 juin de 13h30 à 14h30 à la bibliothèque de Folembray pour le club de lecture.
Au programme
-Présentation et partage des lectures du moment.
-Échanges autour des livres préférés de chacun.
-Découverte de nouvelles recommandations.
-Discussions libres dans une ambiance détendue.
Informations au 06 58 51 81 92.
Tarif: Gratuit .
Rue Henri Leguay Folembray 02670 Aisne Hauts-de-France +33 6 58 51 81 92
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English :
Join us on Wednesday June 10 and 17 from 1:30 to 2:30 pm at the Folembray library for the book club.
On the program:
-Presentation and sharing of current readings.
-Discuss everyone’s favorite books.
-Discover new recommendations.
-Free discussion in a relaxed atmosphere.
Information on 06 58 51 81 92.
Price: Free
L’événement Club de lecture Folembray a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur de Picard