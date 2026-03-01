Club de lecture – « La librairie des livres interdits » de Marc Lévy
Club de lecture – « La librairie des livres interdits » de Marc Lévy dimanche 22 mars 2026.
Join the club
⚠️ Aucune obligation de lire le livre. Vous pouvez le découvrir le Jour J !
LIVRE NUMERIQUE OFFERT LORS DE L’INSCRIPTION
Rejoins
le club dimanche 22 mars matin pour (re)découvrir l’un de mes livres
préférés, « La librairie des livres interdits » du grand Marc Lévy.
Cette
rencontre sera l’occasion de partager nos ressentis sur le pouvoir
social et politique du livre et son rôle dans notre quotidien,
d’échanger sur nos parcours et faire de belles rencontres. En seconde
partie, des recommandations de lectures (livres, films, musiques,
etc…) pourront être mentionnées par les participants.
Et tout ça, autour de cafés/thés et touches sucrées.
——-
Petit comité (7 personnes maximum)
☕À Paris, dans un coffee-shop (adresse communiquée par mail en amont de la rencontre)
Mon résumé du livre :
« Mitch,
propriétaire d’une jolie librairie héritée de son père qui contient
secrètement des ouvrages bannis, ne porte pas de cape. Pourtant, c’est
un héros.
Un héros anti-obscurantiste, qui par amour de la
transmission confrontera la loi HB 1467 qui interdit la vente de
nombreux classiques dont Beloved, 1984 ou encore thirteen reasons why
(jusqu’à organisé des clubs de lecture clandestins !). On a tous lu au
moins un livre de cette longue liste, sans même prendre conscience du
pouvoir social du livre. »
Rejoins le club dimanche 22 mars matin pour (re)découvrir l’un de mes livres préférés, « La librairie des livres interdits » de Marc Lévy.
Le dimanche 22 mars 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-22T12:00:00+01:00
fin : 2026-03-22T14:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-22T11:00:00+02:00_2026-03-22T13:00:00+02:00
https://www.eventbrite.fr/e/club-de-lecture-la-librairie-des-livres-interdits-de-marc-levy-tickets-1984887034552?aff=oddtdtcreator