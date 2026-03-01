Join the club

⚠️ Aucune obligation de lire le livre. Vous pouvez le découvrir le Jour J !

LIVRE NUMERIQUE OFFERT LORS DE L’INSCRIPTION

Rejoins

le club dimanche 22 mars matin pour (re)découvrir l’un de mes livres

préférés, « La librairie des livres interdits » du grand Marc Lévy.

Cette

rencontre sera l’occasion de partager nos ressentis sur le pouvoir

social et politique du livre et son rôle dans notre quotidien,

d’échanger sur nos parcours et faire de belles rencontres. En seconde

partie, des recommandations de lectures (livres, films, musiques,

etc…) pourront être mentionnées par les participants.

Et tout ça, autour de cafés/thés et touches sucrées.

——-

Petit comité (7 personnes maximum)

☕À Paris, dans un coffee-shop (adresse communiquée par mail en amont de la rencontre)

Mon résumé du livre :

« Mitch,

propriétaire d’une jolie librairie héritée de son père qui contient

secrètement des ouvrages bannis, ne porte pas de cape. Pourtant, c’est

un héros.

Un héros anti-obscurantiste, qui par amour de la

transmission confrontera la loi HB 1467 qui interdit la vente de

nombreux classiques dont Beloved, 1984 ou encore thirteen reasons why

(jusqu’à organisé des clubs de lecture clandestins !). On a tous lu au

moins un livre de cette longue liste, sans même prendre conscience du

pouvoir social du livre. »

Le dimanche 22 mars 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit Tout public.

