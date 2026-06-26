Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Club de lecture

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 11:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Echanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire. Cet été, partageons nos coups de cœur !

+13ans, entrée libre

Echanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire. Cet été, partageons nos coups de cœur !

+13ans, entrée libre .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Club de lecture

Discussions about what you’ve been reading, led by your librarian. This summer, let’s share our favorite books!

Ages 13 and up, free admission

L’événement Club de lecture Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande