AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Club de lecture, Médiathèque De Brive, Brive-la-Gaillarde
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque De Brive · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Club de lecture Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque De Brive Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Club de lecture ouvert à tous, venez écouter ou/et partager un coup de coeur ou griffe !
Médiathèque De Brive 3 Place Charles de Gaulle 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181750 https://mediatheque.brive.fr
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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