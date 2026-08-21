Club de lecture, Médiathèque De Brive, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Club de lecture Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque De Brive Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Club de lecture ouvert à tous, venez écouter ou/et partager un coup de coeur ou griffe !

Médiathèque De Brive 3 Place Charles de Gaulle 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181750 https://mediatheque.brive.fr

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