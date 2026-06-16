Brive-la-Gaillarde

Ateliers jeune public: Théâtre (Centre culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Viens apprendre les bases du théâtre en t’amusant.

Animé par Amandine Jarry

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

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English : Ateliers jeune public: Théâtre (Centre culturel)

L’événement Ateliers jeune public: Théâtre (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-12 par Brive Tourisme