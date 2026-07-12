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Tournoi de « SKYJO » (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde

lundi 20 juillet 2026 · Brive-la-Gaillarde

Tournoi de « SKYJO » (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Adresse
Place Molière
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Tournoi de « SKYJO » (Briv’yolo)

Place Molière Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17

Tournoi de « SKYJO » à Birv’yolo.   .

Place Molière Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 31 01 19 

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English : Tournoi de « SKYJO » (Briv’yolo)

L’événement Tournoi de « SKYJO » (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-07 par Brive Tourisme

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