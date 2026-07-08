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Fête nationale: Défilé à Brive Brive-la-Gaillarde

mardi 14 juillet 2026 · Brive-la-Gaillarde

Fête nationale: Défilé à Brive Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Fête nationale: Défilé à Brive

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

A partir de 9h30: Exposition de véhicules. Stands de démonstration et d’information.
11h: prise d’armes.
11h30: Défilé sur l’avenue de Paris.
Passage d’avions Rafale en provenance des Champs-Elysées
Buffet républicain.   .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Fête nationale: Défilé à Brive

L’événement Fête nationale: Défilé à Brive Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme

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