Fête nationale: Défilé à Brive Brive-la-Gaillarde
mardi 14 juillet 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Fête nationale: Défilé à Brive
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
A partir de 9h30: Exposition de véhicules. Stands de démonstration et d’information.
11h: prise d’armes.
11h30: Défilé sur l’avenue de Paris.
Passage d’avions Rafale en provenance des Champs-Elysées
Buffet républicain. .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête nationale: Défilé à Brive
L’événement Fête nationale: Défilé à Brive Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme
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