Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Fête nationale: Défilé à Brive

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

A partir de 9h30: Exposition de véhicules. Stands de démonstration et d’information.

11h: prise d’armes.

11h30: Défilé sur l’avenue de Paris.

Passage d’avions Rafale en provenance des Champs-Elysées

Buffet républicain. .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête nationale: Défilé à Brive

L’événement Fête nationale: Défilé à Brive Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme