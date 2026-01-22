Atelier jeune public: Fond vert/ Effets spéciaux (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier jeune public: Fond vert/ Effets spéciaux (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde jeudi 9 juillet 2026.
Brive-la-Gaillarde
Atelier jeune public: Fond vert/ Effets spéciaux (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Entre dans la peau de personnages et évolue dans des décors improbables.
Animé par Lucie Gantois Jour de Lessive / DURÉE 3 heures De 14h à 17h
À partir de 08 ans / 20 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
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English : Atelier jeune public: Fond vert/ Effets spéciaux (Centre Culturel)
L’événement Atelier jeune public: Fond vert/ Effets spéciaux (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-23 par Brive Tourisme
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