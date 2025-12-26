Avant-première coup de cœur suprise (Rex), Brive-la-Gaillarde
3 boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-01-05
fin : 2026-03-02
2026-01-05 2026-02-02 2026-03-02 2026-04-06 2026-05-04 2026-06-01
Projection avant-première coup de cœur surprise.
Renseignements: 05 55 22 41 69. .
3 boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69
