Soirée théâtre d’impro (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
Soirée théâtre d’impro (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde vendredi 26 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
Soirée théâtre d’impro (Centre culturel)
31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Assistez à une soirée dédiée au théâtre d’improvisation.
Un moment de détente et d’humour à partager seul, en famille ou entre amis.
Entrée gratuite .
31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée théâtre d’impro (Centre culturel)
L’événement Soirée théâtre d’impro (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-12 par Brive Tourisme
À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
- Concert Awa (Centre culturel de Brive) Brive-la-Gaillarde 16 juin 2026
- Soirée Canadienne Bière cranberry–érable (La Banou) Brive-la-Gaillarde 16 juin 2026
- Les mercredis du Centre culturel: Atelier créatif (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde 17 juin 2026
- Ciné-Goûter: Premières neiges (Rex) Brive-la-Gaillarde 17 juin 2026
- Dégustation: Vin et grillades (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde 19 juin 2026