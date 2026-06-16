Brive-la-Gaillarde

Soirée théâtre d’impro (Centre culturel)

31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Assistez à une soirée dédiée au théâtre d’improvisation.

Un moment de détente et d’humour à partager seul, en famille ou entre amis.

Entrée gratuite .

31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

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English : Soirée théâtre d’impro (Centre culturel)

L’événement Soirée théâtre d’impro (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-12 par Brive Tourisme