Concert Awa (Centre culturel de Brive)

31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La tête dans le classique et le coeur au jazz, Awa est une conteuse. Comme l’une de ces femmes de la mythologie au destin tragique comme Médée, Antigone ou Salomé, elle nous embarque dans une histoire d’amour, de désamour, d’espoir et de voyage. Awa, c’est Marième, multi instrumentiste (voix, flûte traversière, percussions, guitare et violoncelle), multicolore, multi-cultures . Désamour est la première création solo de Marième, son cri d’affirmation de soi, de ses envies, de sa quête d’identité trouvée, puis perdue quelque part entre le Mexique et les États-Unis, où elle est restée 7 ans

à construire son identité d’artiste, de femme, d’étrangère dans un pays d’adoption, d’étrangère dans son propre pays.

Participation libre. .

31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Awa (Centre culturel de Brive)

L’événement Concert Awa (Centre culturel de Brive) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-12 par Brive Tourisme