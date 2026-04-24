Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Présentation de saison 2026/2027

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Venez découvrir la programmation de la saison 2026-2027.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte: Présentation de saison 2026/2027

L’événement L’Empreinte: Présentation de saison 2026/2027 Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme