L’Empreinte: Présentation de saison 2026/2027 Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte: Présentation de saison 2026/2027 Brive-la-Gaillarde vendredi 12 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte: Présentation de saison 2026/2027
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Venez découvrir la programmation de la saison 2026-2027.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. .
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : L’Empreinte: Présentation de saison 2026/2027
L’événement L’Empreinte: Présentation de saison 2026/2027 Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme
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