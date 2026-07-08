Atelier adolescent: Mousse au chocolat Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde
jeudi 23 juillet 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Atelier adolescent: Mousse au chocolat Chocolaterie Lamy
5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Atelier Réalisation de cookie (préparation de la pate, cuisson, garniture et décors)
De 6 à 12 ans.
Durée: 2h
A la fin de l’atelier, un gouter est offert.
Sous réservation. .
5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 91 26 contact@chocolaterie-lamy.com
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English : Atelier adolescent: Mousse au chocolat Chocolaterie Lamy
L’événement Atelier adolescent: Mousse au chocolat Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-03 par Brive Tourisme
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