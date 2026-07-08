Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Atelier adolescent: Mousse au chocolat Chocolaterie Lamy

5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Atelier Réalisation de cookie (préparation de la pate, cuisson, garniture et décors)

De 6 à 12 ans.

Durée: 2h

A la fin de l’atelier, un gouter est offert.

Sous réservation. .

5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 91 26 contact@chocolaterie-lamy.com

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English : Atelier adolescent: Mousse au chocolat Chocolaterie Lamy

L’événement Atelier adolescent: Mousse au chocolat Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-03 par Brive Tourisme