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Biblioparc Brive-la-Gaillarde

Biblioparc Brive-la-Gaillarde

Biblioparc Brive-la-Gaillarde jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
Place Charles de Gaulle
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
Gratuit

Brive-la-Gaillarde

Biblioparc

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Lectures, jeux, surprises dans le cadre de Partir en livre. Repli à la médiathèque en cas de mauvais temps.
A 10h30.   .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50 

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English : Biblioparc

L’événement Biblioparc Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-24 par Brive Tourisme

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