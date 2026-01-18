Brive-la-Gaillarde

Biblioparc

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Lectures, jeux, surprises dans le cadre de Partir en livre. Repli à la médiathèque en cas de mauvais temps.

A 10h30. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

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English : Biblioparc

L’événement Biblioparc Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-24 par Brive Tourisme