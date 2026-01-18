Biblioparc Brive-la-Gaillarde
Biblioparc Brive-la-Gaillarde jeudi 9 juillet 2026.
Brive-la-Gaillarde
Biblioparc
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Lectures, jeux, surprises dans le cadre de Partir en livre. Repli à la médiathèque en cas de mauvais temps.
A 10h30. .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50
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English : Biblioparc
L’événement Biblioparc Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-24 par Brive Tourisme
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